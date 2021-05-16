مركز الرقابة على الأغذية يحذر من أضرار الإفراط في تناول الحلويات علي الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 09:56 صباحا

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، من أضرار الإفراط في تناول الحلويات علي الأطفال.

وقال المركز في بيان إن الحلويات والتي تلقي قبولا من الأطفال بسبب ألوانها الزاهية وأشكالها المغرية، وكذلك تحتوي علي سكريات تعتبر أهم مصادر الطاقة، لكن الإفراط في تناولها يسبب بعض الأضرار والأمراض يتمثل أهمها في الإصابة بتسوس الأسنان، وفقدان الجسم لعناصر الماغنيسيوم (Mg) والكالسيوم(Ca) ، وذالك لتأثير الحلويات علي عملية امتصاص الأملاح وبعض الفيتامينات .

كما حذر البيان من الإصابة بالسمنة المفرطة، وأاضرار المواد المضافة للحلويات علي الأطفال، وإصابة الأطفال بزيادة النشاط الحركي بشكل مفرط، ما يسبب تأثيرا سلبيا علي قدرة استيعاب الطفل والتحصيل العلمي .

وكذلك حذر من التأثير الضار علي نمو الطفل بسبب زيادة تناوله للحلويات، الأمر الذي يؤدي إلي عدم تناول الأطعمة الأخري المفيدة والتي تحتوي علي مغذيات للجسم.

وفي النهاية عبر المركز عن أمله في عدم زيادة إفراط الأطفال في تناول الحلويات.

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