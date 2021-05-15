برعاية أممية.. استشارات طبية لـ140 شخصا بسبها بينهم نازحون ومهاجرون

صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم استشارات طبية لـ140 شخصا بسبها خلال أسبوع. (صفحة الصندوق على فيسبوك)

قدمت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة «الصفوة» الخيرية، الأسبوع الماضي، استشارات طبية إلى 140 شخصا بينهم مهاجرون ونازحون في مدينة سبها.



وشهد المركز الصحي الجديد في سبها تقديم الاستشارات الطبية، التي تتعلق بالصحة الإنجابية الأساسية، التي تأتي ضمن الخدمات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان لمواطني ليبيا، حسب ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وأمس الجمعة، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه قدم خلال الأسبوع الماضي، جلسات دعم نفسي واجتماعي إلى 101 سيدة، وجلسات توعية حول النوع الاجتماعي إلى 25 سيدة، ودورات مهارات كسب العيش إلى 103 سيدات.