البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرا غير شرعي وتحبط محاولتي هجرة غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 06:48 مساء
جانب من عملية ضبط قارب الهجرة غير الشرعية

تمكنت القوات البحرية الليبية أمس الجمعة، من إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من خلال إحباط محاولتين منفصلتين للهجرة غير الشرعية.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، إن زورق الدورية أوباري التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 ينتمون لجنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي وذلك فور تلقيه نداء استغاثة بهذا الشأن.

كما تمكن الزورق «فزان» في عملية منفصلة من إنقاذ 81 مهاجر، أثناء شروعهم في نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي ووفق الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسوشييتد برس» تبدي «صدمتها» لضربة إسرائيلية استهدفت مكتبها ومكتب قناة الجزيرة ...
دولى
ليفاندوفسكي جاهز بالصدمة لجيرد مولر
رياضة عالمية
الكمامات تثير الجدل في الولايات المتحدة وتحذير من خطورة السنة الثانية لـ«كورونا»
دولى
واشنطن: وزارة الأمن الداخلي تحذر من اندلاع أعمال عنف في أميركا
دولى
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
إيقاف نيمار رسميا عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا.. واللاعب يسخر
رياضة عالمية
بالصور: شباب بنغازي يحتفلون بعيد الفطر بالزي الوطني في ميدان ضريح عمر المختار
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
مدير «الصحة العالمية» يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال لإعطاء اللقاحات لكوفاكس
دولى
ألمانيا: إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه «إسرائيل» يعتبر هجمات إرهابية
عربى
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياحة وسينما.. مشاريع روسية طموحة لنهاية 2021 في الفضاء