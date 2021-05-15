البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرا غير شرعي وتحبط محاولتي هجرة غير شرعية

جانب من عملية ضبط قارب الهجرة غير الشرعية

تمكنت القوات البحرية الليبية أمس الجمعة، من إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من خلال إحباط محاولتين منفصلتين للهجرة غير الشرعية.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، إن زورق الدورية أوباري التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 ينتمون لجنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي وذلك فور تلقيه نداء استغاثة بهذا الشأن.

كما تمكن الزورق «فزان» في عملية منفصلة من إنقاذ 81 مهاجر، أثناء شروعهم في نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي ووفق الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.