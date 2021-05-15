إعادة تشغيل جميع وحدات شركة «رأس لانوف» بعد إصلاح خلل فني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 09:04 صباحا
أعمال صيانة في موقع تابع لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أن الفرق الفنية المختصة تمكنت من إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق بعد توقف استمر لأكثر من 24 ساعة بسبب خلل فني.

وأشارت إلى أنه ستتم إعادة تغذية المدينة السكنية بالكهرباء عن طريق وحدات المرافق بالمجمع الصناعي صباح اليوم السبت، منبهة إلى أن الأمر يتطلب فصل التيار الكهربائي لمدة لن تتجاوز نصف ساعة، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأوضحت أنه جرت معالجة الخلل الفني الرئيسي الذي تسبب في عملية الإطفاء التام وإتمام عمليات إعادة التشغيل، وإعداد تقرير فني مفصل ودقيق عن أسباب التوقف والمعالجات التي نفذت بكل حرفية.

وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، وقوع خلل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية تسبب في خروج كافة وحدات التوليد بالمرافق عن الخدمة.

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