91 نائبا يدعون حكومة الوحدة إلى إطلاق حملة لدعم الفلسطينيين

نيران مشتعلة جراء قصف إسرائيلي على المناطق السكنية في غزة. (الإنترنت)

طالب 91 عضوا بمجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإطلاق حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للفلسطينيين؛ «ليتمكنوا من مجابهة العدوان السافر» لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا، في بيان اليوم الجمعة، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إصدار توجيهات لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوارثها الأجيال.

كما حث البيان وزارة الخارجية على التواصل مع الدول العربية والإسلامية من أجل اتخاذ «موقف جاد يوقف الاستيطان والعدوان الغاشم» على أراضي الشعب الفلسطيني.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مستمرة على قطاع غزة، بينما تشتبك مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية، كما لا زالت تسعى إلى إخلاء سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس.