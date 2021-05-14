عميد بلدية غريان يزور مركز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 02:26 مساء
من زيارة عميد بلدية غريان إلى مركز العزل بالمدينة، 13 مايو 2021. (بلدية غريان)

زار عميد بلدية غريان، أمس الخميس، مركز العزل بالبلدية للاطلاع على سير العمل فيه.

ورافق عميد البلدية خلال الزيارة رئيس اللجنة العليا للطوارئ لمجابهة فيروس «كورونا»، على ما نشرت البلدية، الجمعة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بلدية غريان: إنجاز 75% من أعمال تجهيز مركز للعزل الصحي

ويضم مركز العزل 20 حجرة بسعة سريرين لكل منها، وحجرة تمريض كبيرة، ومعملا بمساحة 50 مترا مربعا، وقسم إسعاف وطوارئ بمساحة 110 أمتار مربعة بسعة عشرة أسرة وصيدلية، ومطبخا وصالة استقبال كبيرة وحجرة تحكم وغرفة أكسجين.

كما يشمل مبنى إداريا بمساحة 105 أمتار مربعة، وقد بدأ تنفيذ المركز في 20 مايو الماضي، وتعثر مؤقتا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب مشكلة توقيف إدارة المشروعات في جهاز الطب العسكري، وتعطل سداد المستخلصات المستحقة، قبل أن تعلن البلدية في أبريل الماضي إنجاز 75% منه.

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