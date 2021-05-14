«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية جنوبية شرقية إلى شرقية، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، وبحرية إلى شمالية شرقية، غدا، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى بحرية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل اليوم، إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، ويوم الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترا.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.