حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 10:59 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. 

وتوقع المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تقلبات جوية على مدن الشمال، تتأرجح فيها الحرارة بين البارد والساخن بسب عبور المنخفضات الصحراوية على شمال البلاد. 

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فإن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع غدا على الدواخل وبشكل اقل مدن الساحل، ويتغير هذا الصعود للحرارة بعد غد السبت لتعود إلى الانخفاض على مناطق شمال غرب البلاد.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة فى معظم مناطق الجنوب، لتترواح بين 42 و37 درجة مئوية.

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