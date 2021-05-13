في عمليتين منفصلتين..انقاذ 151 مهاجر وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 09:25 مساء
مجموعة من المهاجرين الذين جرى انقاذهم بعد إعادتهم إلى طرابلس. (الناطق باسم القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية، مساء اليوم الخميس، انقاذ 151 مهاجر غير شرعي في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين منفصلتين في منطقة المسؤولية الليبية بمياه البحر المتوسط.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ الأولى التي جرت اليوم، جرى خلالها انقاذ نحو 51 مهاجر من جنسيات أفريقية من بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من الكوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.

وقال الناطق باسم القوات البحرية إن عملية الانقاذ الأول نفذها الزورق «الزاوية»، مؤكدا إيواء هؤلاء المهاجرين بعد إعادتهم إلى طرابلس في مركز إيواء أبوسليم، عدا امرأة واحدة من الكوت ديفوار جرى إيوائها في مركز التجمع والعودة بطرابلس.

وبشأن عملية الانقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات البحرية، إن العملية نفذها الزورق «أوباري» التابع لحرس السواحل الليبية الذي تمكن اليوم من انقاذ 100 مهاجر من الجنسيات الأفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية نقل جميع المهاجرين الذين جرى انقاذهم في العمليتين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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