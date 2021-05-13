عقيلة صالح يثني على دور العناصر الطبية والمساعدة في مجابهة جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 08:59 مساء
تكريم المستشار عقيلة صالح من قبل رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة. (مجلس النواب)

أثنى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على دور العناصر الطبية والطبية المساعدة وما قدموه في سبيل أداء واجبهم الإنساني ومجهوداتهم الكبيرة في مجابهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال صالح بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، إن اللقاء جرى خلاله مناقشة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.

وأضاف أن المستشار عقيلة صالح بحث أيضا مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة عدداً من القضايا المهنية التي تخص العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة بالإضافة إلى مناقشة مطالبة النقابة بتفعيل قرار رقم (885) لسنة 2019.

وأشار مجلس النواب إلى أن النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة كرمت في ختام اللقاء المستشار عقيلة صالح بدرع «العطاء والوفاء» تقديراً لمواقفه الوطنية المشرفة.

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