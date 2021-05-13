«الشؤون الاجتماعية»: منحة الزوجة والأولاد تصرف كاملة ولا تخضع لأي استقطاعات

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية أن المنحة «لا تخضع لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها»، وذلك حسب ما ورد في قانون منحها وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.

وطالب مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد في تصريح نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين في حال وجود خصم من أي مصرف التواصل مع مشروع المنحة بالوزارة مع إحضار ما يثبت الخصم، ليتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة.

وبدأ صرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي، في 6 مايو الجاري، وذلك بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص 75 مليار دينار للمنحة.

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وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء الماضي منصة رقمية لحل مشكلات المواطنين وتمكينهم من التواصل معها فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد. للاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به، والتأكد من صحتها.

وتصرف منحة الزوجة والأبناء التي أقرها المشرع الليبي لأربع فئات هي الأبناء والبنات دون سن الـ18 عاما، والبنات فوق الـ18 عاما غير العاملات أو لا يتقاضين منحا من صندوق التضامن، والزوجات اللاتي لا يعملن، والزوجات الليبيات مع زوج أجنبي، وفق تصريح سابق لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق محسن أبوسنينة.