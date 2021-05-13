تعطل وحدات توليد الكهرباء بشركة رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 02:35 مساء
شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، خروج كل وحدات التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمدينة السكنية عن الخدمة؛ جراء عطل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع والمدينة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الفرق الفنية المختصة تدخلت لمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطل والبدء في عمليات إعادة التشغيل، متوقعة أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

- صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» بشركة رأس لانوف

وأشارت إلى تغذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء بشكل موقت إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم «ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم أو التأخير».

وأكدت الشركة أن «الأمور مطمئنة وأن هذه المواقف الفنية التشغيلية متوقعة وواردة»، مشددة على أن الفرق الفنية المختصة بالشركة لديها «الخبرة الكافية للتعامل معها بالشكل المطلوب وفي وقت قياسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - عبدالكبير الشين (الحلقة 29)
فيديو
رسالة من المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر
ليبيا
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
عودة مشروطة للجماهير في الدوري الإسباني اعتبارا من نهاية الأسبوع
رياضة عالمية
الذعر ينتشر في صفوف سائقي السيارات الأميركيين في ظل نقص الوقود
اقتصاد
جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»
دولى
موسكو تدعو إلى اجتماع للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط
دولى
خبراء مستقلون: العالم كان بإمكانه تجنب جائحة «كوفيد-19» التى قتلت 3,3 ملايين شخص
دولى
علي الأسود يشيد باللعب بجوار الهاشمي البهلول في الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني
رياضة محلية
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
ألمانيا تأمر «فيسبوك» بتعليق استخدام البيانات عبر «واتساب»
علوم وتكنولوجيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» تؤجل تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة