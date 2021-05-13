تعطل وحدات توليد الكهرباء بشركة رأس لانوف

شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، خروج كل وحدات التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمدينة السكنية عن الخدمة؛ جراء عطل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع والمدينة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الفرق الفنية المختصة تدخلت لمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطل والبدء في عمليات إعادة التشغيل، متوقعة أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

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وأشارت إلى تغذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء بشكل موقت إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم «ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم أو التأخير».

وأكدت الشركة أن «الأمور مطمئنة وأن هذه المواقف الفنية التشغيلية متوقعة وواردة»، مشددة على أن الفرق الفنية المختصة بالشركة لديها «الخبرة الكافية للتعامل معها بالشكل المطلوب وفي وقت قياسي».