«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 12:00 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الخميس، على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء قليلة السحب إلى صافية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، فإن البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب عل ساحل الخليج الليلة.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغير الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترا.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات وطبرق، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج هذه الليلة.  
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسالة من المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر
ليبيا
كاركاتير خيري - مرحبا بالعيد
كاريكاتير
دباير (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - أحمد الهادي شنبي (الحلقة 28)
فيديو
عودة مشروطة للجماهير في الدوري الإسباني اعتبارا من نهاية الأسبوع
رياضة عالمية
الذعر ينتشر في صفوف سائقي السيارات الأميركيين في ظل نقص الوقود
اقتصاد
جزيرة تسجل «رقما قياسيا عالميا» بعد تطعيم كل سكانها البالغين ضد «كورونا»
دولى
موسكو تدعو إلى اجتماع للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط
دولى
خبراء مستقلون: العالم كان بإمكانه تجنب جائحة «كوفيد-19» التى قتلت 3,3 ملايين شخص
دولى
علي الأسود يشيد باللعب بجوار الهاشمي البهلول في الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني
رياضة محلية
«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة
ليبيا
ألمانيا تأمر «فيسبوك» بتعليق استخدام البيانات عبر «واتساب»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» تؤجل تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة