«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الخميس، على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء قليلة السحب إلى صافية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، فإن البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب عل ساحل الخليج الليلة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغير الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترا.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.