صلاة العيد في أجدابيا وسط إجراءات أمنية مشددة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 11:04 صباحا
صلاة العيد في أجدابيا وسط أجراءات أمنية مشددة، 13 مايو 2021. (مديرية أمن أجدابيا)

أدى أهالي مدينة أجدابيا صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتشر أعضاء وضباط قسم النجدة وقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا في محيط مساجد المدينة، كما شاركت الكتيبة «166» مشاة التابعة لقوات القيادة العامة في عملية التأمين، وفق ما نشرت المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأدى الليبيون صلاة العيد في مختلف مدن ومناطق البلاد في ظل إجرءات وقيود احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي ظهر لأول مرة في مارس من العام الماضي.

صلاة العيد في أجدابيا وسط أجراءات أمنية مشددة، 13 مايو 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
صلاة العيد في أجدابيا وسط أجراءات أمنية مشددة، 13 مايو 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
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