الأرصاد: طقس معتدل شمالا ويميل للارتفاع وسطا وجنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الخميس، على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية منها، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب .

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق، ثم تنخفض يوم السبت .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية بوجه عام مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة علي جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، ولاتتجاوز هذا اليوم 35 درجة على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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