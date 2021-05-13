المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت (صور)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، بساحة الشهداء بمدينة سرت.

وقدم جموع من المصلين، عقب أداء الصلاة، التهاني لرئيس المجلس الرئاسي لمناسبة العيد، مرحبين بمشاركتهم العيد بمدينتهم، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية «وال».

- المنفي يتفقد المناطق المدمرة جراء الحروب والمعارك في سرت

ويتواجد المنفي في سرت منذ الثلاثاء الماضي، وذلك لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)

المنفي يؤدي صلاة العيد في سرت، 13 مايو 2021. (الإنترنت)