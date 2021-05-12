السيسي يهنئ المنفي بمناسبة عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 09:46 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مهنئا إياه بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومعربا عن تمنياته لليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي أعرب من جانبه، عن امتنانه لاتصال الرئيس المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها التقدم والإزدهار.

- المنفي يصل إلى سرت للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدينة
- المنفي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء لمناسبة عيد الفطر المبارك
- بالصور: المنفي يتجول في شوارع سرت ويلتقي المواطنين

وتبادل رئيس المجلس الرئاسي، رسائل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

ويقضي المنفي أول أيام عيد الأضحى في مدينة سرت وسط ليبيا التي وصلها، أمس الثلاثاء، وقام بجولة تفقدية في عدد من مناطق المدينة وأسواقها بحسب تسجيل مصور نشره مكتب إعلام المجلس الرئاسي.

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