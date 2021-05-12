المنفي يوجه رسالة إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 08:58 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا فيها الأمن والتقدم والازدهار للوطن.

وجاء في رسالة المنفي لليبيين: «إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال».

- المنفي يصل إلى سرت للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدينة
- المنفي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء لمناسبة عيد الفطر المبارك
- بالصور: المنفي يتجول في شوارع سرت ويلتقي المواطنين

وتمنى رئيس المجلس الرئاسي في رسالته إلى الليبيين التوفيق والسداد، وأن يكون قادم الأيام محققا لآمالهم وطموحاتهم وأن يحمل لليبيا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

ويقضي المنفي أول أيام عيد الأضحى في مدينة سرت وسط ليبيا التي وصلها، أمس الثلاثاء، وقام بجولة تفقدية في عدد من مناطق المدينة وأسواقها بحسب تسجيل مصور نشره مكتب إعلام المجلس الرئاسي.

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