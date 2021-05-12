وزيرة الداخلية الإيطالية تشدد على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى جانب ليبيا في إدارة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 05:35 مساء
وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي. (آكي)

شددت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى جانب ليبيا في إدارة ملف الهجرة، مؤكدة التزام بلادها بمساعدة السلطات الليبية في إدارة الحدود البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال لقاء لامورجيزي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن لقاء لامورجيزي وكوبيش جرى خلاله «تبادل وجهات النظر والتقييمات حول السيناريو الأمني ​​الراهن في ليبيا وآفاق العمل مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة».

ونقلت عن بيان صدر عن وزارة الداخلية الإيطالية، أن لامورجيزي أكدت خلال اللقاء «الالتزام المكثف والمتواصل من جانب الحكومة الإيطالية من أجل ترسيخ الإطار الأمني ​​في ليبيا، وتعزيز قدرات السلطات الليبية على إدارة الحدود البرية والبحرية».

وذكِّرت وزيرة الداخلية الإيطالية المبعوث الأممي إلى ليبيا بمضمون المحادثات التي أجرتها أخيرًا في طرابلس، مشددة على ضرورة «مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في إدارة ظاهرة الهجرة، التي لها جذور خارج ليبيا التي تعتبر دولة عبور».

ورأت لامورجيزي «أن الانخراط الأكبر للاتحاد الأوروبي إلى جانب ليبيا لإدارة ملف الهجرة يمر أيضًا من خلال النشاط الثمين وفي الصفوف الأمامية لوكالات الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، المعترف بموثوقيتها وكفاءتها وخبرتها».

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