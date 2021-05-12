«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 12:44 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى غربية على ساحل شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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