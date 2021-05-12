السني يبحث مع مندوب مصر بالأمم المتحدة دعم ليبيا في المرحلة الانتقالية

السني ومندوب مصر لدى الأمم المتحدة، 11 مايو 2021، (البعثة الليبية لدى المنظمة الأممية)

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، مع نظيره المصري السفير محمد إدريس، دعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام و الاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة، وذلك عبر لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا.

وتناول الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، سبل توفير الموارد والبرامج اللازمة لليبيا، حسب متطلبات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام، حسب بيان البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الطرفان إلى أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن القومي للبلدين، وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية في ليبيا لإيجاد حلول سلمية بعيدا عن الصراع والاقتتال، وكيفية العمل على دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرارت مجلس الأمن والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.