غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 10:23 صباحا
الدبيبة وغراهام، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الحكومة الليبية إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، والالتزام بالمواعيد النهائية.

وأجرى ليندسي اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن الانتخابات، حيث أكد أن حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة هي «أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وأعرب عن التزامه وزملائه في «كونغرس» بفعل ما وسعهم من أجل المساعدة في ضمان أن تكون انتخابات ديسمبر «حرة ونزيهة»، معقبا: «أفكاري وصلواتي مع الشعب الليبي وهم يحاولون رسم طريق جديد للمضي قدما، وسأفعل كل ما في وسعي لأكون مفيدا».

بدوره، شارك حساب الدبيبة على «تويتر» تغريدات السيناتور الأميركي، وعلق رئيس الحكومة: «ليبيا محظوظة بوجود أصدقاء مثلك، وأتطلع إلى العمل معا في الأشهر المقبلة بينما تتجه ليبيا نحو انتخابات ستضعنا بثبات على طريق الديمقراطية».

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