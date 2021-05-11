المشري لهنية: الشعب الليبي يدعم أشقاءه الفلسطينيين أمام «إجرام الكيان الصهيوني»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 09:56 مساء
المشري وهنية, (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقوف الشعب الليبي بجميع مكوناته السياسية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، أمام ما يتعرضون له من «إجرام قوات الكيان الصهيوني»، ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المشري اليوم الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية إسماعيل هنية.

وتباحث الطرفان خلال الاتصال حول مجريات الأوضاع بفلسطين المحتلة، إذ وضع هنية، المشري، في صورة الوضع وآخر مستجدات الأحداث الجارية بالقدس وقطاع غزة.

«كتائب القسام» توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة «حماس»، إطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين قطاع غزة وإسرائيل الذي حصد 28 قتيلًا في القطاع الفلسطيني المحاصر وقتيلتين في عسقلان في جنوب إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق بتكثيف الهجمات على حركة «حماس». ويعتبر هذا التصعيد الأخطر بين الجانبين منذ سنوات أشعلته مواجهات متواصلة منذ نحو أسبوعين في القدس الشرقية المحتلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد
ليبيا
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تتلقى 6 جرعات من لقاح «كورونا» بالخطأ