الدبيبة يهنئ الليبيين والشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 08:56 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشعب الليبي وكل الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يعيده على ليبيا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم الغد الأربعاء 30 رمضان 1442 هجرية، الموافق 12 مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

- الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا

وقالت الحكومة إن هذا الإعلان يأتي بعد التنسيق والتواصل مع دار الإفتاء المختصة بتحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية في طرابلس أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية الهلال هذه الليلة. 

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