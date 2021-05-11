الحويج: خارطة استثمارية وتفعيل المناطق الحرة بالجنوب

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بشأن أوضاع الجنوب الليبي في طرابلس، 11 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)

قال وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، والبدء في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية.

وأشار إلى «منح فرص استثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية، ومنح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوافرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية».

اقرأ أيضًا: عقيلة يبحث مع الحويج خطط وزارة الاقتصاد لتوفير السلع الأساسية

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع عضوة مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها نصور السريتي، ومدير معرض تمنهنت صابر محمد، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة علي نصير بمقر الوزارة لبحث أوضاع الجنوب الليبي اقتصاديًّا وسُبل استكمال وتفعيل المشروعات الاستثمارية المتوقعة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط»، منوهًا إلى العمل على «تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بشأن أوضاع الجنوب الليبي في طرابلس، 11 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بشأن أوضاع الجنوب الليبي في طرابلس، 11 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)