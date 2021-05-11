توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها بنغازي وزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 03:45 مساء
موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت 201 حالة من إجمالي 466 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وحلت بنغازي ثانية مع 92 حالة تليها زوارة (40 حالة)، ثم الزنتان (20)، ومصراتة (13)، وزليتن (12)، وفق البيان رقم «402»، المنشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- 466 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع حالات في الرجبان، وثماني في صبراتة، وسبع في الزاوية المركز، وست في جنزور وسبها وسرت، وخمس في القره بوللي وقصر بن غشير وطبرق والرحيبات، وأربع في قصر الأخيار ويفرن، وثلاث في الخمس، واثنتين في الزاوية الغرب ودرج وسوق الخميس امسيحل وأجدابيا و السبيعة ونالوت، وحالة واحدة فقط في الشاطئ وأم الأرانب والعامرية.

وبالنسبة لتوزيع حالات الشفاء المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، تصدرت طرابلس أيضًا القائمة بعد تسجيلها 250 حالة من إجمالي 363 أحصاها المركز في عموم ليبيا، فيما سجلت زنتان 40 حالة، وسبها 25، ومصراتة 14، وسرت عشر حالات، ودرج ثماني حالات، والزاوية المركز سبع حالات، وأجدابيا خمس حالات، ومسلاتة أربع حالات.

وتوزعت حالات الوفاة الخمس بالتساوي بين سرت والزنتان وزليتن وأجدابيا، ولكل منها حالة واحدة فقط.

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