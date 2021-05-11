466 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

أحد الموطنين أثناء تلقيه اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بمركز الجملة الصحي في بني وليد.، 28 أبريل 2021. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 363 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «402»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 2383 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 1917 عينة، وإيجابية 466 عينة بنسبة 19.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 180 ألفا و692 حالة، بينها 10 آلاف و572 نشطة، و167 ألفا و43 شفاء، فيما توفي 3077 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي بدأ الظهور في ليبيا مارس 2020.