لجنة حقوق الإنسان تدين مقتل الطفلة رابحة.. وتطالب بإصدار قانون حماية الأسرة

الطفلة رابحة، (أرشيفية: لجنة حقوق الإنسان)

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مقتل الطفلة رابحة خالد عبدالحميد، البالغة من العمر ثلاث سنوات، على يد والدها في مدينة أجدابيا، مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقات الدولية، خصوصا اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبرت اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستمرار في عدم إصدار القانون يسهم في استمرار العنف ضد الأطفال والنساء في المجتمع، داعية إلى إنزال «أقصى وأشد» العقوبات المنصوص بها على والد الطفلة.

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وأقدم والد الطفلة على سكب الماء الساخن عليها بعد وضعها في حوض الاستحمام لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة إلا الربع، ما أدى إلى إصابتها بحروق في كامل جسدها بنسبة 90%، كما عذبها بالضرب، حسب ما ذكره رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا.

كما ذكرت اللجنة بجريمة قتل أفراد عائلة كاملة في مدينة كاباو، بينهم طفلان، «في مشهد مروع لم يألف عليه المجتمع الليبي في السابق»، مردفة أن هذه الحوادث تتأتى في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح والإفلات من العقاب.

وفي 29 أبريل، أقدم شقيقان على قتل أخيهما الثالث وزوجته وطفليه في مدينة كاباو، خلال تناولهم وجبة الإفطار، وذلك على خلفية مشكلات مالية.