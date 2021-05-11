شركة المطاحن تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 12:55 مساء
حفل ختام مسابقة شركة المطاحن لحفظ القرآن الكريم على مستوى طرابلس، 9 مايو 2021، (وزارة الاقتصاد)

نظمت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة مسابقة «كتاب مكنون» لحفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى على مستوى مدينة طرابلس الكبرى.

وانعقدت المسابقة خلال فترة من 23 إلى 27 رمضان، في فندق باب البحر، حيث حضر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج حفل تتويج الفائزين بالمسابقة، الذي أقامته الشركة يوم الأحد الماضي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن، وعدد من المسؤولين وحفظة القرآن الكريم.

حفل ختام مسابقة شركة المطاحن لحفظ القرآن الكريم على مستوى طرابلس.
حفل ختام مسابقة شركة المطاحن لحفظ القرآن الكريم على مستوى طرابلس.
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