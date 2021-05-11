أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 11:23 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الثلاثاء على غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز بقاء الأجواء معتدلة على السواحل الشرقية، وانخفاضها بداية من غد الأربعاء، مع رياح نشطة نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وبين 28 و35 درجة مئوية اليوم على الساحل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

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