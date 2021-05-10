السني يطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات الشأن الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 11:58 مساء
لقاء السني مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين 11 مايو 2021. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)

اطلع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، ظهر اليوم الاثنين، رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، السفير فولكان بوزكير، على آخر مستجدات الشأن الليبي والمنطقة.

وأوضحت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السني بصفته نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث مع رئيسها السفير فولكان بوزكير أيضا سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي في ما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في خارطة الطريق ملتقى الحوار الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت البعثة الليبية أن اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جرى خلاله كذلك مناقشة أجندة اجتماعات وأولويات رئيس الجمعية العامة للدورة الـ75 خلال الفترة المقبلة وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة بشكلٍ فاعل ومثمر.

لقاء السني مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين 11 مايو 2021. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
دباير (الحلقة 12)
فيديو
لمسة وفاء - ميلود الهوني (الحلقة 26)
فيديو
دراسة: 60% ممن دخلوا المستشفى جراء كوفيد يعانون عارضا واحدا بعد ستة أشهر
دولى
ما قصة فاطمة الفيتوري التي خطفت اهتمام الأهلي بنغازي وتكفل بعلاجها؟
رياضة محلية
أميركا: مسلح يقتل 6 أشخاص في حفلة عيد ميلاد ثم ينتحر
دولى
سقوط عشرات المصابين بعد تجدد الاشتباكات في باحة الأقصى
عربى
يوفنتوس يؤكد ترنحه بسقوط ثلاثي أمام ميلان
رياضة عالمية
ريال مدريد يرفض هدية برشلونة وأتلتيكو ويعلق الموقف على قمة «الليغا»
رياضة عالمية
وزيرة الصحة المصرية تعلن موعد إنتاج أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد ...
عربى
السعودية تنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من «كورونا»
عربى
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة عمل القرينات باللوز