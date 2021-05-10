المنفي يؤكد لعباس على موقف ليبيا الثابت ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على موقف ليبيا الثابت ودعمها للامحدود للقضية الفلسطينية حتى قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المنفي، اليوم الاثنين مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي اطلع خلال الاتصال الهاتفي على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في القدس الشريف، وقدم تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية.

وأشاف المنفي خلال حديثه مع الرئيس محمود عباس بصمود الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعهما اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الرئيس الفلسطيني جدد من جانبه تهنئته للمنفي على توليه مهامه، وأطلعه على الوضع الحالي في القدس، مشيداً بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية.

كما أكد عباس للمنفي حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنيا الازدهار لليبيا وشعبها.

وجاء اتصال المنفي وعاس في وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ أيام والتي أسفرت عن سقوط عشرات من المصابين وعدد من الشهداء جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.