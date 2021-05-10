وزير الصحة يزور الكفرة ويتفقد المستشفيات والمرافق الصحية في البلدية

جولة الدكتور علي الزناتي بأحد المرافق الصحية في الكفرة خلال زيارته إلى البلدية. (وزارة الصحة)

زار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، صباح يوم الاثنين، بلدية الكفرة رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الاستشاريين الصحيين، وتفقد خلالها المستشفيات والمرافق الصحية في البلدية.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة تهدف لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالكفرة وحلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وأضافت الوزارة أن الزناتي أثنى خلال الزيارة على المجهودات التي تبذلها كافة الجهات الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين وباقي العناصر التي تقوم بتقديم خدماتها الصحية للمواطنين في الكفرة.

وأوضحت أن الزيارة شملت جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، حيث أطلع الزناتي على الإمكانيات المتوفرة به والمشاكل التي يعانيها وأعطى تعليماته المباشرة والفورية لمدير جهاز الإسعاف بالوزارة بتوفير سياراتي إسعاف طوارئ وغيرها من المعدات والمستلزمات الأخرى.

الزناتي يتعهد بترقية مركز الشورى الصحي بالكفرة إلى مستشفى قروي

كما تفقد الزناتي أيضا خلال الزيارة المركز الصحي الشورى؛ وأطلع على الخدمات الصحية التي يقدمها وتعهد في اجتماع له مع عدد من العناصر الطبية وأعيان المنطقة بإصدار قرار يتم من خلاله ترقية المركز إلى مستشفى قروي.

وتفقد وزير الصحة الوفد المرافق له كذلك مركز العزل بالمنطقة ومصنع الأكسجين الذي جرى تجهيزه مؤخرا، مثنياً على الجهود الحثيثة التي تُبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واختتم الزناتي زيارته إلى بلدية الكفرة باجتماع عقده مع مديري المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وضواحيها؛ استمع خلاله إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين.