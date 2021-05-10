تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد

مسلحون ألقي القبض عليهم أثناء مداهمة أوكار عصابات في بني وليد. (اللواء 444 قتال)

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الإثنين، تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم «عصابات مسلحة» في مدينة بني وليد، وذلك خلال عمليات مداهمة استهدفت 16 مقرًّا.

وقال «اللواء 444 قتال»، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه نفذت «بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن عبدالباسط مروان، فجر اليوم عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها ستّة عشر مقرًّا للعصابات المسلحة والتي تمتهن الخطف والسرقة داخل مدينة بني وليد».

وأوضح أنه «على أثر هذه العملية قامت مفارز اللواء بتحرير عدد من المخطوفين وصل عددهم إلى 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة»، مشيرًا إلى أن «العصابات الإجرامية قامت بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرياتهم».

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وطمأن «اللواء 444 قتال» أهالي المخطوفين بأن أبناءهم بصحة جيدة وسيحالون إلى جهات الاختصاص، مؤكدًا استمرار جنوده في مهامهم، ومنوهًا إلى أنهم «سيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت وستطالهم أيدينا رغمًا عنهم، وسنحقق عدالة القانون فيهم، ولن ندخر جهدًا لملاحقتهم مهما اختبؤوا أو ابتعدوا».

وسبق أن نفذت قوات «اللواء 444 قتال» عمليات مداهمة لأوكار العصابات الإجرامية المسلحة في بني وليد والمنطقة الغربية وكذلك ضواحي طرابلس خلال الفترة الماضية وتمكنوا خلالها من تحرير عشرات المحتجزين الأجانب غالبيتهم ضحايا لتجار البشر.

مسلح ألقي القبض عليه أثناء مداهمة أوكار عصابات في بني وليد. (اللواء 444 قتال)

أحد أوكار العصابات المسلحة في بني وليد التي داهمتها مفارز اللواء 444 قتال. (اللواء 444 قتال)

مسلحون ألقي القبض عليهم أثناء مداهمة أوكار عصابات في بني وليد. (اللواء 444 قتال)

أحد أوكار العصابات المسلحة في بني وليد التي داهمتها مفارز اللواء 444 قتال. (اللواء 444 قتال)