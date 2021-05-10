نورلاند مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)

عينت وزارة الخارجية الأميركية، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا، إضافة لمنصبه كسفير ورئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن نورلاند «سيقود الجهود الدبلوماسية الأميركية لتعزيز الدعم الدولي لحل سياسي ليبي - ليبي، تحت إشراف الأمم المتحدة». وتتضمن مسؤولية السفير نورلاند التركيز على الأهمية التي توليها أميركا لدعم العملية السياسية الليبية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر.

وأضاف المصدر أن نورلاند «سيعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز الجهود من أجل التقدم بالعملية السياسية إلى تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف».