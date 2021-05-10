من جنسيات عربية وأفريقية.. البحرية الليبية تنقذ 442 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم لأوروبا

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين شمال زوارة, 9 مايو 2021. (القوات البحرية الليبية)

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 442 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية، شمال زوارة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية في بيان اليوم، إن عملية الإنقاذ جاءت في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية» لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وتابع أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس، في ثلاث عمليات من إنقاذ 442 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية، فور تلقيه نداء استغاثة، إذ تم تحريك الزورق «الزاوية» إلى شمال زوارة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، «حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه»، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى إنزال المهاجرين في نقطة المصفاء بالزاوية، فور إتمام عملية الإنقاذ، وتم نقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.