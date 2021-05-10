مديرية أمن طرابلس تعلن تفاصيل القبض على «قاتل شقيقته» بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 02:34 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على متهم بقتل شقيقته في طريق المطار بالعاصمة، وهي الواقعة التي تعود أحداثها إلى 29 أبريل الماضي.

وأوضحت المديرية، في بيان، الأحد، أن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية واقعة تهجم شخص على فتاتين في سيارتهما أمام سوق مول ليبيا في منطقة طريق المطار، قتلت إحداهما وأصيبت الأخرى بإصابات خطيرة.

ولدى ورود المعلومات حول الواقعة وبوجود سيدتين بإحدى المصحات الطبية لمركز شرطة طريق المطار، أحدهما مفارقة للحياة والأخرى بالعناية المشددة، انتقل رئيس التحقيق المقدم حمزة الغلابي وأعضاء التحري بالمركز للمصحة.

وتم إجراء الكشف على المجني عليها (ع) التي تبين وجود إصابات بعيار ناري في البطن واليدين والجانب الأيسر من الظهور وأما صديقتها (م) التي كانت برفقتها فكانت إصابتها شديدة حيث تعرضت بطلقات نارية في الساق اليسرى والحوض.

الواقعة كما ذكرت الناجية من جريمة القتل المروعة، تعود إلى 29 أبريل الماضي، حيث كانت هي وصديقتها تتسوقان عندما وردت إلى الناجية مكالمة طلب فيها مقابلتها في منطقة طريق المطار بالقرب من «ليبيا مول»/ وحينما ذهبت إلى المكان تفاجآ وصديقتها بخروج شقيق المجني عليها من خلف الأشجار وقيامه بإطلاق النار على شقيقته بشكل عشوائي وكذلك على صديقتها.

ذكرت الصديقة في محضر التحقيق أن مشاكل عائلية بين المجني عليها وعائلتها هي سبب التهجم عليها، ثم جرى تداول معلومات حول قيام القاتل بالهروب لمنطقة الجبل.

وبعد جمع المعلومات حول الواقعة بالتعاون مع مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس، انتقل المحققون إلى مدينة الزنتان للتأكد من مدى صحة الأخبار التي تداولت عن تسليم القاتل لنفسه، لكن رئيس التحقيق لم يجد القاتل في مدن الجبل.

بعد ذلك، نجح رجال الأمن في تحديد مكان المتهمين الذي تبين وجودهم في مدينة الآبيار في المنطقه الشرقية؛ حيث التنسيق مع مديرية أمن الآبيار، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابهم الجريمة؛ بسبب خلافات عائليه بين القاتل (م) والمجني عليها.

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