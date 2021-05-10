إنقاذ 291 مهاجرا شمال الزاوية

مهاجرون جرى إنقاذهم أمام السواحل الليبية، 21 فبراير 2021. (فيسبوك)

أنقذ حرس السواحل 291 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قارب شمال مدينة الزاوية، في اتجاهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وتلقى الحرس نداء استغاثة من قارب المهاجرين، أمس الأحد؛ حيث وجه الزورق «فزان» إلى المكان، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأنزل الزورق المهاجرين، الذين يحملون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية مختلفة، في قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيتابع الجهاز دوره في عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.