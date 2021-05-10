إنقاذ 291 مهاجرا شمال الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 10:25 صباحا
مهاجرون جرى إنقاذهم أمام السواحل الليبية، 21 فبراير 2021. (فيسبوك)

أنقذ حرس السواحل 291 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قارب شمال مدينة الزاوية، في اتجاهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وتلقى الحرس نداء استغاثة من قارب المهاجرين، أمس الأحد؛ حيث وجه الزورق «فزان» إلى المكان، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأنزل الزورق المهاجرين، الذين يحملون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية مختلفة، في قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيتابع الجهاز دوره في عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يؤكد ترنحه بسقوط ثلاثي أمام ميلان
رياضة عالمية
ريال مدريد يرفض هدية برشلونة وأتلتيكو ويعلق الموقف على قمة «الليغا»
رياضة عالمية
وزيرة الصحة المصرية تعلن موعد إنتاج أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد ...
عربى
السعودية تنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من «كورونا»
عربى
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
الكشف عن تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني في العراق
دولى
الصين: جزء كبير من صاروخ الفضاء سقط فوق المحيط الهندي
دولى
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هوندا تطرح «Civic» أكبر وأكثر جاذبية (فيديو)