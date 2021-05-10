«مالبة النواب» تجتمع مع اللجنة الوزارية لمتابعة مشروع قانون الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 12:23 صباحا
جانب من اجتماع لجنة التخطيط بمجلس النواب مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن متابعة مشروع قانون الميزانية. (المجلس)

اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 وتعديلها.

الاجتماع جرى في مقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الأحد، بناءً على دعوة من لجنة المالية وتم خلاله تقديم ملاحظات اللجنة وملاحظات النواب «التي لم تؤخذ بعين الإعتبار في السابق، مع إتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان لمجلس النواب.

وانتهى المجتمعون إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ورود التعديلات والردود من قبل مجلس الوزراء عبر اللجنة الوزارية ليتم التوافق عليها وإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 لهيئة رئاسة مجلس النواب.

كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة قد اجتمعا مع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مقر فرع ديوان المجلس بطرابلس أيضا، الأحد، وذلك لمناقشة تقديم الخدمات الملحة للمواطنين، ومشروع قانون الميزانية.

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