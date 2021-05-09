ضبط ليبيين اثنين ومصري متهمين بقضايا خطف وقتل وهجرة غير شرعية بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 10:53 مساء
أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالجفارة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، ضبط ليبيين ومصري متهمين بقضايا خطف وقتل وهجرة غير شرعية بالجفارة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المتهمين جرى ضبطهم من قبل أعضاء التحري بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي الجفارة.

وأوضحت أن المتهمين هم كل من المدعو «ا.خ.ع» مواليد 1989 ليبي الجنسية، متهم بقضية خطف ومطلوب لدى مركز شرطة الماية، والثاني المدعو «م.ا.م» موليد 1989  ليبي الجنسية، متهم بقضية خطف وقتل بمنطقة الماية، والمتهم الثالث هو المدعو «ع.م.ع» مواليد 1975 مصري الجنسية، ومتهم بقضية خطف وهجرة غير شرعية.

أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالجفارة. (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالجفارة. (وزارة الداخلية)
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