الكوني والمنقوش في زيارة لمنفذ إيسين البري الرابط بين ليبيا والجزائر

الكوني أثناء تفقده منفذ إيسين البري. (مصلحة الجمارك الليبية)

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بزيارة تفقدية لمنفذ إيسين البري صباح اليوم الأحد، بحضور مدير جمارك غات.

وكان في استقبال الضيوف كل من رئيس مركز جمرك غات، ورئيس مركز جمرك مطار غات الدولي، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمنفذ، حيث قدم مدير الجمارك «شرحًا وافيًا عن دور هذا المنفذ الذي يربط دولة ليبيا بالشقيقة جمهورية الجزائر، وأهميته لدى المواطن في غات»، حسب صفحة مصلحة الجمارك الليبية على موقع «فيسبوك».

وأكد مدير الجمارك «ضرورة تقديم الدعم للأجهزة القائمة على سير العمل بالمنفذ تمهيدًا لافتتاحه أمام حركة المسافرين». كما قدم عدة مقترحات بخصوص المنافذ البرية والجوية بالمنطقة وسبل استغلالها للمساهمة في التنمية و«كذلك إمكانية تفعيل اتفاقية العبور الدولي وبالاخص اتفاقية العبور بين ليبيا والجزائر وإنشاء منطقة حرة».

جانب من زيارة الكوني والمنقوش إلى منفذ إيسين البري. (مصلحة الجمارك الليبية)