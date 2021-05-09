«الوسط النيابي» ينتقد أداء السلطة التنفيذية ويطالبها باتخاذ خطوات جادة لإجراء الانتخابات

شعار تجمع الوسط النيابي. (صفحة التجمع على فيسبوك)

انتقدت كتلة تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب، أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة إياها بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري.

وتأسفت الكتلة البرلمانية، في بيان اليوم الأحد، من أن «الغموض لازال يسود عمل كل الملفات» وذلك «مع اقتراب السلطة التنفيذية من المئة يوم الأولى من توليها مهامها، التي من المفترض أن يكون خلالها قد تحقق أهم الأهداف قصيرة المدى واتضحت معالم أو بوادر النجاح في باقي الملفات لنكون على ثقة من أننا نسير في المسار الصحيح لحل الأزمة».

وأوضحت الكتلة أن موقفها يأتي في إطار أداء دورها الرقابي ومتابعة أداء السلطة التنفيذية ومدى إنجاز الاستحقاقات المنوط بها خلال الفترة الانتقالية من إنهاء لحالة الحرب وتوحيد للمؤسسات ورفع للمعاناة على المواطن وصولًا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

تجمع الوسط النيابي ينتقد تخبط الحكومة

وأعرب تجمع الوسط النيابي «عن قلقه من البطء الحاصل في الأداء الحكومي والتخبط في القرارات كإنشاء صناديق إعمار دون وجود لتصور شامل ومدروس يحول دون الفساد ويشمل كل المدن المتضررة»، كما أعرب «عن قلقه من تزايد حجم التدخلات الأجنبية»، التي اعتبر أن «تساهل المجلس الرئاسي والحكومة وتواصلهم غير المبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم فسح لها المجال بدل التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون».

إخراج القوات الأجنبية أولوية قصوى

وأعلن أعضاء تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، مؤكدين «ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض الليبية دون استثناء لأحد»، مطالبين الأجهزة التنفيذية بالعمل على تحقيق ذلك «كأولوية قصوى».

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وعبر التجمع أيضًا عن قلقه البالغ من تأخر عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وتأخرها في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، معتبرين أنه «لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلًا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف».

كما أعرب التجمع أيضًا عن قلقه «البالغ من عدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية»، مطالبين بـ«ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة لأنه لا مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف».

تجمع الوسط النيابي يطالب الحكومة بتوفير الحد الأدنى من الكفاءة لاختيار المسؤولين

وشدد البيان كذلك على ضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها، منبهين إلى أنه «لن يكون مقبولا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم»، معتبرين أن «ذلك إخلال من الحكومة بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها».

ودعا البيان السلطة التنفيذية بشقيها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلى ضرورة الالتزام «بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين، والابتعاد عن أي أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة الأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة»، مطالبين الحكومة بالقيام «بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة».