صنع الله من ترهونة: نقوم بأعمال خدمية في المدينة نتيجة قصور بمؤسسات الدولة

صنع الله خلال الاجتماع مع وفد من مدينة ترهونة. (مؤسسة النفط)

اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع وفد من مدينة ترهونة، في إطار أعمال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، التي قامت بمشروعات خدمية في المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وقال صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد «إن ما تقوم به المؤسسة من تدخلات (في المدينة) كان نتيجة لقصور واضح من الجهات والمؤسسات التابعة للدولة الليبية والمعنية بمثل هذه الأمور».

وأضاف: «من الصعب عدم الالتفات لنداءات التدخل والمساعدة التي ترد إلى المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة بشكل شبه يومي، خاصة الطلبات المتعلقة بأساسيات الحياة اليومية للمواطن الليبي مثل الصحة والمياه والصرف الصحي وغيرها» .

الاجتماع تم بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط العماري محمد، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف إبراهيم خليفة، بجانب عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبو بكر سعيد، وأعضاء من المجلس البلدي والتسييري ومجلس الحكماء في المدينة.

وأشاد الوفد في بداية هذا الاجتماع بجهود المؤسسة الوطنية للنفط في «الحفاظ على وحدة وتماسك قطاع النفط في ظل كل هذه التحديات والظروف الصعبة التي مرت على البلاد، وسعي المؤسسة الدؤوب لضمان استمرار تدفق النفط وزيادة الإنتاج لما فيه مصلحة البلاد والدفع بعجلة التنمية والبناء داخل البلاد بأسرع وقت ممكن».

وقدم الوفد شكره للمؤسسة على «توفير احتياجات المستشفى الرئيسي بالمدينة بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وكذلك توفير مضخات المياه وملحقاتها لحلحلة مختنق نقص مياه الشرب داخل البلدية».

وتطرق الاجتماع إلى بعض المشاكل الأخرى والمختنقات التي تحتاج إلى التدخل العاجل داخل البلدية؛ فيما اعتبر صنع الله أن المؤسسة تحاول «تقديم يد العون والمساعدة في الظروف الاستثنائية وفي المناطق التي تضررت من جراء الحروب والنزاعات كمساهمة من المؤسسة في توفير سبل العيش الكريم للمواطن الليبي».

صنع الله خلال الاجتماع مع وفد من مدينة ترهونة. (مؤسسة النفط)