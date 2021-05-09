ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 02:20 مساء
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استلمت السفارة الليبية في المملكة المتحدة، تمثال «بيرسفوني» وهو القطعة الأثرية المهربة من ليبيا، بعدما تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى هناك العام 2011.

ووفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم، تم خلال حفل التسليم، التوقيع على محضر تسليم وتسلم بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة، ورئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني، بيتر هيجو.

وأوضح البيان أن عملية استعادة التمثال مرت بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية، باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من مباحثات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني، بالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، انتهت بعودة التمثال لليبيا.

وتمثال «بيرسفوني» من آلهة الإغريق القدامي، كان موجودا قبل تهريبه في مدينة شحات، التي تعد إحدى المناطق التراثية المحمية من منظمة اليونسكو.

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