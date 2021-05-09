«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 02:13 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة على ساحل زوارة مساء اليوم، وساحل طرابلس ظهر الغد، وشمالية شرقية على ساحل بنغازي ظهر الغد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب. 

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون غدا جنوبية شرقية على ساحل الخمس مصراتة تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل من مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 – 1.75 متر.

البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب من مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، من مساء اليوم إلى الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية الى قليلة السحب.

الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، تتراوح سرعتها بين 05 – 20 عقدة، تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين، يصل ظهر الغد إلى 2.75 متر على ساحل شحات.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون غدا مضطربا على ساحل شحات.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة من مساء اليوم إلى الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

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