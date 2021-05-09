حرس السواحل الليبي: وجود السفن الأجنبية ممنوع في هذه المنطقة

شعار رئاسة أركان القوات البحرية الليبية ( من الصفحة الرسمية)

أصدر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، الأحد، بيانا توضيحيا بخصوص «اختراقات سفن الصيد الأجنبية».

أشار الجهاز، في بيانه المنشور على صفحة الناطق باسم قيادة أركان القوات البحرية الليبية، على «فيسبوك»، إلى واقعة إصابة أحد أفراد طاقم سفينة صيد الإيطالية والتى جرت، الخميس الماضي، في منطقة الصيد الليبية المحمية، التي لا يحق لسفن أجنبية الوجود أو الصيد فيها.

وأكد بيان جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، أن إصابة فرد طاقم السفينة الصيد الإيطالية، جاءت نتيجة اصطدامه بنافذة السفينة التى جرى تفتشيها بوجود فرقاطة عسكرية إيطالية، وليس بطلق ناري من الطلقات التحذيرية كما أعلن، وذلك تنفيذا للسيادة الليبية على هذه المنطقة من مياه البحر المتوسط.