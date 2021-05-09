«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الشمال ودرجات حرارة مرتفعة في الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:56 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال اليوم مع رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الشمال الغربي يوم الغد.

ورجح المركز في بيان اليوم، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق خاصة الجنوب الغربي .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية خاصة على مناطق الدواخل معتدلة السرعة الى نشطة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين (24 و28) درجة مئوية، على المناطق الساحلية وبين 29 و33 درجة مئوية على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع من الغد  على أغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، تصل إلى 37 درجة مئوية على جالو والجغبوب .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 34 درجة مئوية على الجفرة، وتسجل ارتفاعا على أغلب المناطق من الغد .

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: صافية مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37-41 درجة مئوية .

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