إعداد منظومة لحصر المهجرين من سرت وإيجاد آلية لحلحلة مشاكلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:08 صباحا
وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، مع المجلس البلدي «المنتخب» لبلدية سرت, (بلدية سرت)

اتفق وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج المحجوب، مع المجلس البلدي «المنتخب» لبلدية سرت، برئاسة مختار المعداني، على إعداد منظومة لحصر المهجرين من أبناء سرت وإيجاد آلية مناسبة لحلحلة كل المشاكل المتعلقة بهم.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع المحجوب، أمس السبت، مع المعداني بحضور أعضاء المجلس البلدي سرت غيث عبدالله غيث وهنية سالم أبوخريص وصالح علي عيادة، بحسب بيان للبلدية اليوم.

وشهد الاجتماع، تناول ملف المهجرين من مدينة سرت داخل ليبيا وخارجها، والاتفاق على إعداد منظومة لحصر المهجرين من أبناء سرت، وإيجاد آلية مناسبة لحلحلة كل المشاكل المتعلقة بهم، بالتنسيق والتواصل مع الوزارات ذات الاختصاص بحكومة الوحدة الوطنية.

رئيس المجلس البلدي المنتخب لبلدية سرت, مختار المعداني, (بلدية سرت)
وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج المحجوب, (بلدية سرت)
وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، مع المجلس البلدي «المنتخب» لبلدية سرت, (بلدية سرت)
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