وزير الحكم المحلي يزور زوارة ويحضر حفل تأبين عميدها السابق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 11:40 مساء
وزير الحكم المحلي يصل إلى زوارة، 8 مايو 2021. (وزارة الحكم المحلي)

وصل وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، مساء السبت، إلى بلدية زوارة؛ بهدف حضور حفل تأبين عميدها السابق إدريس الطويني، وتفقد سير العمل فيها.

وكان في استقبال الوزير بدار الضيافة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مسؤولي المدينة، وأتت الزيارة استجابة لدعوة من البلدية، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وأقامت البلدية مأدبة إفطار للوزير والوفد المرافق له، وعقب الإفطار تطرق الوزير والحضور إلى أبرز العراقيل والصعوبات التي تعاني منها البلدية، وضرورة توفير الخدمات الضرورية واللازمة لها.

ومن المقرر أن يحضر الوزير حفل تأبين العميد السابق إدريس الطويني، ويجري جولة تفقدية داخل مرافق البلدية لمعاينة النواقص والعمل على توريدها.

وزير الحكم المحلي يصل إلى زوارة، 8 مايو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
وزير الحكم المحلي يصل إلى زوارة، 8 مايو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
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