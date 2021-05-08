غدا.. مصرف الوحدة يشرع في إدراج علاوة الزوجة والأبناء عن ثلاثة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 09:12 مساء
مصرف الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف الوحدة، الفرع الإسلامي، أن فروع ووكالات المصرف كافة ستشرع في إدراج علاوة الزوجة والأبناء دون سن الـ18 في حسابات مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس، الماضية تباعًا، اعتبارًا من غد الأحد.

وطالبت إدارة المصرف، في بيان اليوم، ممن لم يتلقَ رسالة نصية تفيد بإدراج العلاوة بحسابه، الاستعلام عن رصيد حسابه أولاً، وفي حال عدم إدراج العلاوة التوجه للفرع المصرفي وتزويده برقم الحساب ليتم إدراجها .

«أرباب الأسر» بالمصرف المركزي يعلن تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي، تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة، للتحقق من عدم حصولهن على رواتب من الدولة.

وشدد على أن هذا الإجراء سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما ستصرف لهم العلاوة لاحقًا خلال الأسابيع المقبلة، بحسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا اليوم.

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